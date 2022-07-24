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14:52

Медицинское оборудование из технополиса "Москва" начнут поставлять в регионы

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Медицинское оборудование из технополиса "Москва" начнут поставлять в регионы России. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что один из резидентов технополиса "Хирана+" планирует на 30% увеличить объем поставок в регионы и клиники Москвы до конца года.

"В лечебно-профилактические учреждения Дагестана он направит на апробацию шесть устройств, среди которых аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные станции, обучающее оборудование. Республиканскому перинатальному центру Махачкалы компания передала патентованное изобретение – симулятор для обучения медиков работе с дыхательными аппаратами", – поведал Овчинский.

По его словам, оборудование планируют отправить в Краснодарский и Красноярский края.
Компания производит аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательную технику. Кроме того, организация изобрела симулятор для медиков, который помогает специалистам освоить и отработать навыки проведения искусственной вентиляции легких.

Гендиректор технополиса Геннадий Дегтев рассказал, что предприятие работает как резидент столичной особой экономической зоны с 2020 года. По его словам, в год компания может выпускать свыше 1 000 единиц оборудования, которые на 70–100% состоят из отечественных комплектующих.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в первом квартале 2022 года компании-резиденты технополиса "Москва" создали более 400 новых рабочих мест. По словам Овчинского, почти половина сотрудников занята на предприятиях по производству микроэлектроники.

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