Объем инвестиций ОАЭ в экономику Москвы вырос более чем в 4 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Объем инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов в экономику Москвы вырос в 4,4 раза за последние пять лет. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на 1 января 2022 года инвестиции составили 362 миллиона долларов.
"В целом на Москву сегодня приходится почти половина накопленных иностранных инвестиций России. По данным ЦБ, их объем составляет 251,4 миллиарда долларов", – сказал Ефимов.
По его словам, партнеры из ОАЭ в основном вкладывают средства в инвестиционные проекты в технологической сфере. Кроме того, Эмираты закупают у столичных производителей промышленное оборудование, безалкогольные напитки, шоколадные изделия и готовые продукты из цельных злаков.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский поведал, что объем экспорта Москвы в ОАЭ в прошлом году составил 993 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше, чем за 2020 год. При этом объем импорта увеличился почти на 22% и превысил 111 миллионов долларов.
Арабским инвесторам, которые намерены локализовать производство в городе, доступны те же меры поддержки, что и отечественным предприятиям. Значительно снизить региональную налоговую нагрузку могут открывшие производство в технополисе "Москва". Кроме того, резидентам доступен мораторий на индексацию арендных ставок, льготные займы.
Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев подчеркнул, что город приветствует любые инвестиционные инициативы бизнеса, которые помогают развиваться Москве.
Ранее Ефимов рассказал, что в столице выручка ресторанов и кафе в июне выросла на 64,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,6 миллиарда рублей. Он уточнил, что в целом за первое полугодие обороты заведений общественного питания столицы превысили 244,5 миллиарда рублей, что при нынешних ценах на 39,5% больше, чем в первой половине прошлого года, и более чем в два раза превышают показатель первого полугодия 2020 года.
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