Резиденты технополиса "Москва" создали свыше 400 рабочих мест в I квартале 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в первом квартале 2022 года компании-резиденты технополиса "Москва" создали более 400 новых рабочих мест.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, в 2022 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) стали работать более 8,5 тысячи человек.

"За первый квартал этого года на таких предприятиях появилось более 400 дополнительных рабочих мест. Это почти в 2,5 раза больше аналогичного периода 2021 года, когда в ОЭЗ Москвы было создано 152 новых рабочих места", – рассказал Ефимов.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, почти половина сотрудников занята на предприятиях по производству микроэлектроники – более 5 тысяч из 12 тысяч сотрудников технополиса "Москва". Еще около 3,2 тысячи приходится на компании, развивающие медтехнологии и фармацевтику, а также высокотехнологичные производства и IT-отрасль.

Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что наибольшее число рабочих мест в 2022 году предоставил кластер микроэлектроники и робототехники. Сообщается, что 32 предприятия наняли почти 200 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на арендованных по льготных ставкам участках в столице построят семь производств. Территории предоставляются по ставке в 1 рубль за 1 квадратных метро в год. Новые предприятия дадут Москву более 2 тысяч новых рабочих мест.