Резиденты технополиса "Москва" создали свыше 400 рабочих мест в I квартале 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в первом квартале 2022 года компании-резиденты технополиса "Москва" создали более 400 новых рабочих мест.
Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, в 2022 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) стали работать более 8,5 тысячи человек.
"За первый квартал этого года на таких предприятиях появилось более 400 дополнительных рабочих мест. Это почти в 2,5 раза больше аналогичного периода 2021 года, когда в ОЭЗ Москвы было создано 152 новых рабочих места", – рассказал Ефимов.
По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, почти половина сотрудников занята на предприятиях по производству микроэлектроники – более 5 тысяч из 12 тысяч сотрудников технополиса "Москва". Еще около 3,2 тысячи приходится на компании, развивающие медтехнологии и фармацевтику, а также высокотехнологичные производства и IT-отрасль.
Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что наибольшее число рабочих мест в 2022 году предоставил кластер микроэлектроники и робототехники. Сообщается, что 32 предприятия наняли почти 200 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на арендованных по льготных ставкам участках в столице построят семь производств. Территории предоставляются по ставке в 1 рубль за 1 квадратных метро в год. Новые предприятия дадут Москву более 2 тысяч новых рабочих мест.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: