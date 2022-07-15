Около 6 млн кв м недвижимости построят на месте бывших промзон столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице на месте 16 бывших промзон планируют построить 5,9 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В Москве продолжается активный редевелопмент бывших промышленных территорий, которые город совместно с инвесторами развивает комплексно: строим не только жилье, но и объекты образования, здравоохранения, улучшаем транспортную доступность новых кварталов", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.
Он уточнил, что площадь жилой недвижимости составит 2,8 миллиона квадратных метров.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что общая площадь территорий 16 бывших промзон составляет почти 300 гектаров.
"В том числе решения о комплексном развитии территорий нежилой застройки утверждены по участкам промзон Братцево, Коровино, Южный порт", – пояснил Левкин, добавив, что первое такое решение было принято в отношении промзоны Октябрьское поле на северо-западе столицы.
Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.
Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.
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