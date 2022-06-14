Два участка бывшей промзоны реорганизуют в Ярославском районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны Северянин в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Информация об этом появилась на mos.ru.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что участки расположены близ недалеко от станции Ростокино, близ национального парка "Лосиный остров".

По его словам, вложения в преобразование территорий общей площадью свыше 27 гектаров составят почти 38 миллиардов рублей. В то же время благодаря реализации проекта в бюджет Москвы ежегодно будет поступать порядка 584 миллионов рублей.

Ефимов указал на неэффективное использование участков в настоящее время. Там находятся склады, гаражи и автосервисы. В то же время после завершения работ на северо-востоке города появятся современные промышленные предприятия, а также новые объекты образования, здравоохранения, спорта и жилые дома.

"Реализация проектов даст 2,5 тысячи новых рабочих мест", – рассказал он.

Министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на двух участках в планах возвести более 367 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Высокотехнологичные компании займут 23 тысячи квадратных метров территорий, на площади почти 42 тысячи квадратных метров появится общественно-деловая застройка, а 302 тысячи квадратных метров предоставляется под жилые дома", – сообщил Гаман.

Он добавил, что инвестор возведет и безвозмездно передаст городу здание, в котором расположится женская консультация, два образовательных комплекса с детскими садами, рассчитанными на 325 детей, и школами на 650 учеников.

Также для жителей Ярославского района будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и прочими спортзонами. На одном из участков возведут храм.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии бывших промзон Южное Бутово и Автомоторная. Бывшая промзона Южное Бутово расположена на юго-западе города между Варшавским шоссе, улицей 2-я Мелитопольская и путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). В настоящее время там находятся устаревшие склады, офисы и автостоянка.

