Бывшую промзону около станции Бутово МЦД-2 реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в рамках проекта "Индустриальные кварталы" реорганизуют участок бывшей промзоны Южное Бутово, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Участок находится около станции Бутово МЦД-2. Вложения в развитие бывшей промзоны составят 24,6 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет превысят два миллиарда рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что после реорганизации там появится 6,3 тысячи новых рабочих мест.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на месте промзоны нужно будет построить свыше 297 тысяч квадратных метров недвижимости.

Он отметил, что благодаря проекту "Индустриальные кварталы" в Южном Бутове могут появиться объекты культурно-досуговой деятельности, рынки, кафе и магазины, спортивные и другие объекты.

Ранее сообщалось, что столичные власти одобрили проект комплексного развития территории вблизи Кусковского лесопарка в Новогирееве. Там появится еще один индустриальный квартал. Всего на его территории построят 250 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 142 тысячи будут жилыми.

До этого стало известно, что индустриальный квартал появится на участке бывшей промзоны Кирпичные улицы недалеко от Измайловского парка. На нем планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 93 тысячи квадратных метров жилья. Для горожан там создадут свыше 250 новых рабочих мест.

