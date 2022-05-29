Около 150 участков бывших промзон Москвы станут современными городскими кварталами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 150 проектов комплексного развития территорий бывших промзон разрабатывают в столице, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Программа "Индустриальные кварталы" планомерно развивается: сегодня в работе находится около 150 проектов. Благодаря их реализации на месте заброшенных промышленных зон появятся районы с современными предприятиями, офисами, жильем и развитой инфраструктурой", – уточнил представитель мэрии.

Ефимов уточнил, что по семи проектам заключены договоры и определены инвесторы. В совокупности они вложат в реорганизацию промзон более 300 миллиардов рублей. Сама по себе программа позволит создать более 550 тысяч рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что общая площадь семи упомянутых участков составляет 113 гектаров. Реорганизация пройдет на промзонах Октябрьское Поле, Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, двух участках в Коровине и одном на улице Никулинской.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве с начала года в эксплуатацию ввели более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости на месте бывших промзон.