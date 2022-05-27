Более 1,5 млн кв м недвижимости ввели в эксплуатацию на месте бывших промзон с начала года

11:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с начала этого года на территориях реорганизуемых промзон было введено в эксплуатацию 33 объекта капитального строительства общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Это более трети от всей недвижимости, введенной в столице с начала года. Таким образом, промзоны остаются одним из ключевых градостроительных резервов Москвы", – приводит слова Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Он подчеркнул, что на жилье приходится менее половины объектов, введенных на бывших промышленных территориях.
"В границах бывших промзон строители ввели 21 жилой дом. Традиционно большое внимание уделяется созданию сопутствующей инфраструктуры: остальные введенные объекты – социального, коммерческого и жилищно-коммунального назначения", – пояснил Бочкарев.
По его словам, одним из ключевых проектов является бывшая промзона Октябрьское поле. Там строят детские сады, школу, поликлинику, выдали разрешение на строительство технопарка.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на территории бывшей промзоны Владыкино построят новый индустриальный квартал с современными спортивными центрами, офисами и гостиницей. Подлежащая реорганизации территория расположена в Отрадном – между Сигнальным проездом и путями Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время там находятся склады и офисы.
"Это наш город": территорию промзоны Алабушево реорганизуют
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