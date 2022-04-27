Три территории по программе "Индустриальные кварталы" реорганизуют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице в рамках программы "Индустриальные кварталы" реорганизуют еще три заброшенные территории, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, вложения в преобразование 64 гектаров неэффективно используемых городских земель составят 158 миллиардов рублей, а поступления в бюджет – 4,2 миллиарда рублей в год. Проекты их комплексного развития одобрены на заседании градостроительно-земельной комиссии столицы.
"Участки расположены на западе и северо-западе Москвы в районах Хорошёво-Мнёвники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино. В новых индустриальных кварталах появятся свыше 11 тысяч новых рабочих мест", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на этих территориях планируется построить около 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
Ранее Ефимов рассказал, что на территории бывшей промзоны Владыкино построят новый индустриальный квартал с современными спортивными центрами, офисами и гостиницей. Подлежащая реорганизации территория расположена в Отрадном – между Сигнальным проездом и путями Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время там находятся склады и офисы.
Также сообщалось о планах реорганизовать четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево.
Собянин сообщил о заключении еще двух договоров по проекту "Индустриальные кварталы"
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