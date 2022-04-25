Ефимов: 550 тыс рабочих мест будет создано в рамках проекта "Индустриальные кварталы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в рамках проекта "Индустриальные кварталы" создадут 550 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках проекта уже заключено семь договоров с инвесторами. Так, будут преобразованы участки бывших промзон Октябрьское поле, Алтуфьево, Коровино, Кунцево, Братцево и недострой в Тропарево-Никулине.

"Сейчас в проработке находится еще около 150 проектов редевелопмента неэффективно используемых городских территорий, в рамках которых мы увеличили объем высокотехнологичной промышленной застройки. В результате на 10% выросло общее число новых рабочих мест – с 500 до 550 тысяч", – приводятся слова Ефимова в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Уточняется, что развивать планируется участки из 11 округов города. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках реализации проектов в Москве возведут около 35 миллионов квадратных метров недвижимости.

По его словам, планируется построить 8 миллионов квадратных метров производственных площадей, а общественно-деловые объекты займут порядка 17 миллионов квадратных метров.

"Кроме того, возведут порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, из них 3,5 миллиона – по программе реновации. Также в новых индустриальных кварталах появятся парки, скверы, аллеи. Всего под озеленение выделено 320 га территорий", – пояснил Гаман.

Ранее Ефимов рассказал, что на территории бывшей промзоны Владыкино построят новый индустриальный квартал с современными спортивными центрами, офисами и гостиницей. Подлежащая реорганизации территория расположена в Отрадном – между Сигнальным проездом и путями Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время там находятся склады и офисы.

Также сообщалось о планах реорганизовать четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест.

