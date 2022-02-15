Ефимов сообщил о реорганизации промзоны Владыкино по программе "Индустриальные кварталы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории бывшей промзоны Владыкино построят новый индустриальный квартал с современными спортивными центрами, офисами и гостиницей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что проект реорганизации промзоны входит в городскую программу "Индустриальные кварталы" по комплексному развитию таких территорий.

"Мы ожидаем, что объем частных инвестиций в преобразование этой территории составит около 23 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет – порядка 900 миллионов рублей. Для жителей города создадут более 2 тысяч рабочих мест", – заявил Ефимов.

Подлежащая реорганизации территория расположена в Отрадном – между Сигнальным проездом и путями Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время там находятся склады и офисы. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, на территории промзоны планируется построить 220 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Согласно проекту решения, весь участок промзоны отведут под общественно-деловые постройки. Например, там появятся спортивные центры и гостиница площадью более 90 тысяч квадратных метров. У будущей гостиницы хорошая транспортная доступность – она расположится в 10 минутах пешком от станции МЦК Владыкино", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест.