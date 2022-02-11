Демонтаж конструкций старого стадиона "Торпедо" завершен на 95%

11 февраля, 11:27
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты на 95% завершили демонтаж конструкций старого стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, на месте которого появится современная футбольная арена. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на улице Восточной в Даниловском районе столицы появится современная футбольная арена для проведения соревнований всероссийского и международного уровней.
"Вместимость стадиона увеличится до 15 тысяч мест, на игровом поле уложат современный искусственный газон. Стадион будет соответствовать высшей категории по классификации UEFA и I категории по классификации РФС. Кроме того, здесь можно будет проводить матчи по регби в соответствии с требованиями Федерации регби", – пояснил Бочкарев.
Он добавил, что также там обустроят одно полноразмерное и два малых тренировочных поля с искусственным покрытием.
Кроме того, помимо спортивной инфраструктуры, планируется создать музей ФК "Торпедо".
Ранее Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо" и поделился планами по реконструкции одноименного стадиона на улице Восточной.
Мэр отметил, что в районе Симоновской набережной на месте бывших промзон развивается большое строительство, по сути являющееся продолжением реконструкции территории ЗИЛ. Он подчеркнул, что, помимо жилых домов, в бывшей промзоне строятся поликлиники, школы и детские сады. Возводится также и большой спортивный кластер, ядром которого станет стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.
Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо" в ЮАО
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