Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо" в ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо" и поделился планами по реконструкции одноименного стадиона на улице Восточной.

Мэр отметил, что в районе Симоновской набережной на месте бывших промзон развивается большое строительство, по сути являющееся продолжением реконструкции территории ЗИЛ. Он подчеркнул, что, помимо жилых домов, в бывшей промзоне строятся поликлиники, школы и детские сады. Возводится также и большой спортивный кластер, ядром которого станет стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

"Он будет сделан уже по современным стандартам, увеличено количество трибунного пространства, мест на этом стадионе. И он будет по-прежнему служить спортсменам Москвы. Кроме этого, будут созданы несколько тренировочных полей", – подчеркнул Собянин.

По словам мэра, для организации реконструкции был построен специальный ФОК, в который переместились спортсмены, занимавшиеся ранее на стадионе.

Собянин напомнил, что город также занимается строительством школы и реконструкцией Симоновской набережной, переходящей в Крутицкую набережную, соединенную с набережной Марка Шагала.

"То есть в городе формируется новая транспортная магистраль, которая соединит с центром города вновь формируемые жилые районы. И получим еще первоклассную набережную для отдыха и прогулок москвичей", – пояснил Собянин, добавив, что реконструкция набережной пройдет в соответствии с новым стандартом проектирования, предполагающим отсутствие автомобилей.

Собянин обратился к инвесторам, подчеркнув, что реконструкция стадиона является главной их ответственностью в данном проекте.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что новый ФОК "Торпедо", расположенный на улице Восточной, был введен в строй в 2021 году. Он представляет собой трехэтажное здание площадью 7,25 тысячи квадратных метров.

На первом этаже располагается универсальный игровой зал, предназначенный для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу. На втором находятся зал для бокса и тренажерный зал. Третий этаж отведен под зал для борьбы и тренажерный зал.

На данный момент в новом ФОКе проходят тренировки 700 спортсменов – воспитанников физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы", Центра олимпийской подготовки, Московской баскетбольной академии и СШОР № 49 "Тринта" имени Равинского.

По итогам комплексной реконструкции стадион "Торпедо" станет футбольной ареной, на базе которой смогут проводиться соревнования всероссийского и международного уровней. Объект также будет соответствовать требованиям Федерации регби России.

Вместимость центральной арены планируют увеличить до 15 тысяч мест. На игровом поле уложат искусственный газон. Кроме того, возле стадиона обустроят одно полноразмерное и два малых тренировочных поля. На них уложат искусственное покрытие уровня FIFA Quality Pro.

В проект реконструкции также включена инфраструктура для музея футбольного клуба "Торпедо Москва", магазина клубной атрибутики и детской футбольной академии.

Ранее Собянин сообщал, что реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова завершится к 100-летнему юбилею футбольного клуба "Торпедо", который будут отмечать в 2024 году. По словам мэра, новая арена сможет принимать матчи РФС и UEFA.