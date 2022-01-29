Андрей Бочкарев: Реконструкция стадиона "Москвич" завершена более чем на 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция стадиона "Москвич" на юго-востоке столицы завершена более чем на 90%. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На стадионе "Москвич" завершаются основные работы по реконструкции. В настоящий момент степень готовности объекта уже превышает 90%. Полностью готов фасад, смонтировано оборудование в стрелковой галерее, ведутся пусконаладочные работы", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он отмечает, что в ближайшее время внутренняя отделка стадиона будет полностью завершена. К весне окончательно обустроят финишное покрытие беговых дорожек, газона, а также завершат благоустройство территории.

Бочкарев добавил, что реконструкция позволит увеличить вместимость стадиона на 20%. "Москвич" сможет вмещать 4,2 тысячи зрителей.

"Кроме того, инфраструктура стадиона будет соответствовать стандарту РФС для проведения матчей с участием профессиональных футбольных команд. При этом будет сохранено и модернизировано легкоатлетическое ядро стадиона", – подчеркнул заммэра.

Уточняется, что одной из особенностей архитектурного облика обновленного стадиона станут его трибуны. Каждый из пяти секторов будет окрашен в один из цветов олимпийских колец.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова завершится к 100-летнему юбилею футбольного клуба "Торпедо", который будут отмечать в 2024 году.