Андрей Бочкарев: Реконструкция стадиона "Москвич" завершена более чем на 90%

13:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реконструкция стадиона "Москвич" на юго-востоке столицы завершена более чем на 90%. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"На стадионе "Москвич" завершаются основные работы по реконструкции. В настоящий момент степень готовности объекта уже превышает 90%. Полностью готов фасад, смонтировано оборудование в стрелковой галерее, ведутся пусконаладочные работы", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы Андрея Бочкарева.
Он отмечает, что в ближайшее время внутренняя отделка стадиона будет полностью завершена. К весне окончательно обустроят финишное покрытие беговых дорожек, газона, а также завершат благоустройство территории.
Бочкарев добавил, что реконструкция позволит увеличить вместимость стадиона на 20%. "Москвич" сможет вмещать 4,2 тысячи зрителей.
"Кроме того, инфраструктура стадиона будет соответствовать стандарту РФС для проведения матчей с участием профессиональных футбольных команд. При этом будет сохранено и модернизировано легкоатлетическое ядро стадиона", – подчеркнул заммэра.
Уточняется, что одной из особенностей архитектурного облика обновленного стадиона станут его трибуны. Каждый из пяти секторов будет окрашен в один из цветов олимпийских колец.
Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова завершится к 100-летнему юбилею футбольного клуба "Торпедо", который будут отмечать в 2024 году.
"Это наш город": реконструкция стадиона имени Стрельцова может завершиться в 2024 году
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