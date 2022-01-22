Реконструкцию стадиона имени Эдуарда Стрельцова планируется завершить к 2024 году

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Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова завершится к 100-летнему юбилею футбольного клуба "Торпедо", который будут отмечать в 2024 году. Об сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, новая арена сможет принимать матчи РФС и UEFA. Над трибунами, которые рассчитаны на 15 тысяч мест, появятся козырьки для защиты болельщиков от непогоды. На знаменитой "лестнице славы" разместят музей истории клуба.

Собянин рассказал, что территория Даниловского района вокруг стадиона активно развивается. В частности, в прошлом году здесь открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для занятий разными видами спорта и футбольным манежем.

На улице Восточной планируется построить школу на тысячу учеников, на улице Ленинская Слобода – новую поликлинику. Также стартовало строительство нового участка Симоновской набережной.

"Он пройдет от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода, соединит спортивный кластер и жилые кварталы с Третьим транспортным кольцом", – заключил мэр.

Реконструкция Симоновской набережной началась в конце мая. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, всего специалистам предстоит построить и реконструировать более километра дорог, возвести подземный пешеходный переход, подпорные и противопожарные стены, а также реконструировать существующие инженерные коммуникации.

Бочкарев добавил, что в целом реконструкция набережных в столице будет завершена к 2023 году. Таким образом, в городе появится комфортное общественное пространство для прогулок и отдыха у воды.

