Три смотровые площадки установили на Раушской и Софийской набережных

18:33
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
На Раушской и Софийской набережных острова Балчуг появились три смотровые площадки, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Форма конструкций из металлокаркаса и архитектурного бетона напоминает знаменитый парящий мост в парке "Зарядье". По периметру площадок установлены надежные ограждения из прозрачного ударопрочного стекла", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Раушской набережной расположились два видовых балкончика, а на Софийской – один.
В комплексе также уточнили, что на одной смотровой площадке могут находиться от 7 до 10 человек.
Ранее сообщалось, что набережные острова Балчуг открылись после ремонта. Там обновили тротуарную плитку и посадили много деревьев. Кроме того, все провода спрятали под землю, а коммуникации отремонтировали.
Набережные острова Балчуг открылись после ремонта
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