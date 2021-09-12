Три смотровые площадки установили на Раушской и Софийской набережных

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На Раушской и Софийской набережных острова Балчуг появились три смотровые площадки, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Форма конструкций из металлокаркаса и архитектурного бетона напоминает знаменитый парящий мост в парке "Зарядье". По периметру площадок установлены надежные ограждения из прозрачного ударопрочного стекла", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Раушской набережной расположились два видовых балкончика, а на Софийской – один.

В комплексе также уточнили, что на одной смотровой площадке могут находиться от 7 до 10 человек.

Ранее сообщалось, что набережные острова Балчуг открылись после ремонта. Там обновили тротуарную плитку и посадили много деревьев. Кроме того, все провода спрятали под землю, а коммуникации отремонтировали.

