Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства острова Балчуг в центре столицы.

"Большое такое пространство сделали на острове Балчуг от Дома музыки и до Дома культуры ГЭС-2. Сейчас от Дома музыки до ГЭС-2 все вокруг благоустроено. Можно гулять теперь не только вдоль "Зарядья" и Кремлевский набережной, но и с этой стороны", – подчеркнул мэр.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, в рамках работ обновились Садовническая, Софийская, Раушская и Космодамианская набережные, а также прилегающие улицы.

Как уточняется, ключевой целью благоустройства является разделение городского пространства на историческое и современное.

В ходе благоустройства на острове Балчуг установили более 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 27 стел навигации, 806 опор освещения и 913 парапетных светильников. Также там установили 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. В рамках работ специалисты отремонтировали фасады семи зданий.

Ранее сообщалось, что на острове Балчуг планируют высадить около 60 видов растений, среди которых флоксы, пионы, тюльпаны. Огромные клумбы уже готовят на четырех набережных и в Репинском сквере.

Всего до конца года в Москве проведут благоустройство около пяти тысяч объектов. Ранее в городе завершилось благоустройство пешеходной зоны на улице Ясеневой в районе станции метро "Домодедовская".

Вдоль пешеходной зоны установили новые опоры наружного освещения и арт-объекты, изображающие символ района – листья орехового дерева. В ближайшее время в данной местности будет проведено обновление шести детских и трех спортивных площадок, а также реконструкция площадки для выгула собак.

