Собянин рассказал о завершении реконструкции кинотеатров "Янтарь" и "София"

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В Москве завершилась реконструкция кинотеатров "Янтарь" и "София", в ближайшее время они будут открыты для посетителей, сообщил Сергей Собянин.

"Уже несколько лет мы вместе с инвестором возрождаем к жизни старые кинотеатры, превращаем их в полноценные общественные центры. Завершили реконструкцию, готовим к открытию сразу два: "Янтарь" в районе Преображенское и "София" в Северном Измайлово", – написал мэр Москвы в своем Instagram.

По словам Собянина, возведенные в советское время здания были практически полностью перестроены. Они получили дополнительные этажи и подземные стоянки, помещения под кафе, рестораны и магазины.

Градоначальник рассказал, что в "Янтаре" разместится образовательный клуб для детей и зоны для мастер-классов. В реконструированном кинотеатре "София" теперь располагаются 10 внутренних кинозалов и один летний, который будет работать на крыше.

Собянин уточнил, что в настоящее время в Москве ведется реконструкция 20 кинотеатров, восемь из которых будут готовы уже в этом году.

Ранее Собянин сообщил, что в рамках программы благоустройства дворов школ и детсадов в Москве было обновлено более 400 таких территорий. Мэр добавил, что в следующем году данная программа будет продлена.