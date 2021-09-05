Собянин рассказал о завершении реконструкции кинотеатров "Янтарь" и "София"

12:45
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В Москве завершилась реконструкция кинотеатров "Янтарь" и "София", в ближайшее время они будут открыты для посетителей, сообщил Сергей Собянин.
"Уже несколько лет мы вместе с инвестором возрождаем к жизни старые кинотеатры, превращаем их в полноценные общественные центры. Завершили реконструкцию, готовим к открытию сразу два: "Янтарь" в районе Преображенское и "София" в Северном Измайлово", – написал мэр Москвы в своем Instagram.
По словам Собянина, возведенные в советское время здания были практически полностью перестроены. Они получили дополнительные этажи и подземные стоянки, помещения под кафе, рестораны и магазины.
Градоначальник рассказал, что в "Янтаре" разместится образовательный клуб для детей и зоны для мастер-классов. В реконструированном кинотеатре "София" теперь располагаются 10 внутренних кинозалов и один летний, который будет работать на крыше.
Собянин уточнил, что в настоящее время в Москве ведется реконструкция 20 кинотеатров, восемь из которых будут готовы уже в этом году.
Ранее Собянин сообщил, что в рамках программы благоустройства дворов школ и детсадов в Москве было обновлено более 400 таких территорий. Мэр добавил, что в следующем году данная программа будет продлена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: