Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" на западе Москвы

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В Москве продолжаются работы по благоустройству дворов и скверов, созданию зон отдыха и мест для занятий спортом. В районе Фили-Давыдково появится теннисный корт, а в Кунцеве – новый парк вдоль набережной Москвы-реки. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

"Разные проекты, но цель у них одна: создать качественную городскую среду и новые возможности для отдыха и занятий спортом рядом с домом", – отметил мэр.

В Можайском районе столицы идет благоустройство дворов, территории школы № 1 400 и парка "Дубки", расположенных между улицами Говорова и Барвихинской. На детских площадках установят новые горки и качели, на спортивных – тренажеры. В зонах тихого отдыха появятся места для игры в шахматы, а пешеходные маршруты оборудуют с учетом требований для маломобильных граждан. В парке "Дубки" в порядок приведут сцену и площадки для отдыха.

В сквере у библиотеки имени Анны Ахматовой в Крылатском идет реконструкция открытой сцены, на которой по праздникам проводят различные развлекательные мероприятия. Там же заменят газоны и высадят свыше 630 кустарников, параллельно обновят детские площадки. Между тем во дворах жилых домов между Рубежным проездом и Крылатской улицей создадут пешеходные маршруты с местами для отдыха, скамейками и цветниками, а на территории школы № 1 133 создадут спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной площадкой и дорожками для бега.

В 18-м микрорайоне Кунцева идет благоустройство территорий между улицами Ярцевской, Партизанской, Молодогвардейской и Маршала Сергеева. В порядок приводится территория рядом с храмом иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" в Рублеве, где еще три года назад были созданы зоны отдыха и детские площадки: в текущем году там планируется оборудовать спуски к Москве-реке, где появятся пирсы и пикниковые зоны, а также скейт-парк.

Продолжается улучшение территории рядом со зданием инспекций ФНС № 29 и 36 по Москве на Мосфильмовской улице в Раменках. В настоящее время там не хватает парковочных мест, нет дорожек от мест остановок общественного транспорта к самому зданию.

А в районе Фили-Давыдково построят теннисный корт у Мазиловского пруда, заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы поручил провести благоустройство прудов-регуляторов в районе Марьино. Проект предусматривает создание зона для отдыха и прогулок, спортивных площадок.

Депутат Госдумы Петр Толстой отметил, что благоустройство в том числе подразумевает реконструкцию районного кинотеатра "Экран". Он пояснил, что в Марьине появятся красивое пространство прудов и обновленный центр притяжения горожан.

