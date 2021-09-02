Собянин поручил провести комплексное благоустройство прудов-регуляторов в Марьине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поручил провести благоустройство прудов-регуляторов в районе Марьино. Проект комплексных работ мэру Москвы представили жители района и депутат Госдумы Петр Толстой.

"Вот так это выглядит: здесь есть зона для отдыха, зона для того, чтобы погулять, спортивные площадки. Это проект, который хотят именно жители", – заявил парламентарий.

Депутат добавил, что благоустройство в том числе подразумевает реконструкцию районного кинотеатра "Экран". Он пояснил, что в Марьине появятся красивое пространство прудов и обновленный центр притяжения горожан.

Собянин рассмотрел предлагаемый план и попросил Толстого взять под личный контроль реализацию проекта с учетом всех пожеланий жителей района.

Благоустройство затронет 14 прудов-регуляторов. В ходе работ планируется создать экосистему под названием "Пять островов":



"летний офис" – место для коворкинга, чтения и обмена книгами;

"остров культуры" – площадки для культурных мероприятий и летних кинотеатров;

"детский остров" – игровые площадки и места для прогулок с колясками;

"пляжный остров" – организованный пляж, прокат лодок и специализированные площадки для пикников;

"остров спорта" – зона со спортивным инвентарем и спортплощадками.

Идею поддержали более 5 тысяч человек. Благоустройство Марьинских прудов предварительно запланировано на 2022–2023 годы.

В августе текущего года была завершена реконструкция пруда "Заболотье". Водоем площадью 6,9 тысячи квадратных метров очистили от ила и грунта, а также отремонтировали его береговую полосу.

