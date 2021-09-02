Собянин поручил провести комплексное благоустройство прудов-регуляторов в Марьине

13:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поручил провести благоустройство прудов-регуляторов в районе Марьино. Проект комплексных работ мэру Москвы представили жители района и депутат Госдумы Петр Толстой.
"Вот так это выглядит: здесь есть зона для отдыха, зона для того, чтобы погулять, спортивные площадки. Это проект, который хотят именно жители", – заявил парламентарий.
Депутат добавил, что благоустройство в том числе подразумевает реконструкцию районного кинотеатра "Экран". Он пояснил, что в Марьине появятся красивое пространство прудов и обновленный центр притяжения горожан.
Собянин рассмотрел предлагаемый план и попросил Толстого взять под личный контроль реализацию проекта с учетом всех пожеланий жителей района.
Благоустройство затронет 14 прудов-регуляторов. В ходе работ планируется создать экосистему под названием "Пять островов":
В августе текущего года была завершена реконструкция пруда "Заболотье". Водоем площадью 6,9 тысячи квадратных метров очистили от ила и грунта, а также отремонтировали его береговую полосу.
В Москве реконструировали 12 водоемов
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