Баженов: зарыбление пруда в Останкино – важный шаг для развития экосистемы всего города

Фото: Максим Манюров
Мероприятие, посвященное зарыблению пруда в Останкино, состоялось 26 августа в присутствии жителей района и ответственных за состояние пруда лиц. Общественный деятель Тимофей Баженов заявил, что от экологического состояния одного из самых популярных прудов города напрямую зависит развитие водной экосистемы всей Москвы.
"Еще в моем детстве в Останкинском пруду водилось много рыбы. Местные жители даже ходили сюда на рыбалку. Но со временем жителей стало много, а рыба в водоеме исчезла. Между тем каждый обитатель пруда важен не только для эстетики и настроения, но и для создания уникальной экосистемы. А так как все московские водоемы связаны друг с другом, то и экосистемы всего города", – сказал Баженов.
В пруд площадью 5 гектаров было выпущено 5000 рыб. Среди них мальки зеркального и чешуйчатого карпа. Эта рыба бережет от комаров, ест мотыль и пригодна для спортивной рыбалки. Белый амур, выпущенный в пруд, поедает лишнюю зелень, очищает дно и берег от цветения. А линь очищает водоем от больной рыбы.
Всего на территории Северо-Восточного округа находятся 46 прудов и протекает река Яуза. Вопросы благоустройства, очистки и зарыбления водоемов округа не теряют своей актуальности. Когда жители района пожаловались на цветение воды в пруду Останкино из-за отсутствия в нем рыбы, волонтеры общественной организации "Движение Баженова" за несколько дней были собрали более 1000 подписей за зарыбление.
"Занимаясь обустройством прудов и рек, мы создаем комфортную городскую среду, без которой невозможно дальнейшее развитие столицы. Добиваясь благоустройства водоемов и близлежащих территорий, мы постепенно приближаемся к цели сделать Москву самым зеленым городом мира", – подчеркнул общественник.
Тема экологии и состояния водоемов Москвы притягивает внимание многих общественных лидеров. Так, инженер Антон Тарасов считает, что зарыбление в Москве – это хорошо, но интересуется восстановлением биоресурсов в других русских реках – Волге, Лене, Амуре. Государство, по словам Тарасова, должно систематически решать эти вопросы, разработав и запустив программу по зарыблению в каждом регионе страны.
Ранее общественная организация "Движение Баженова" и волонтеры взяли под опеку приют "Красная сосна". Сам общественник Тимофей Баженов оформил опекунство и патронаж над бездомной собакой Налой.
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