Экологи назвали регионы России, наиболее подверженные последствиям изменения климата

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Повышению температуры и засухам, вызванным изменением климата, наиболее подвержены регионы европейского юга, а также центральной части России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля (ИГКЭ).

Так, в "красной зоне", где последствия климатических изменений заметны сильнее всего, находятся Крым, Ставропольский край, Курская и Воронежская области. К "оранжевой зоне" отнесены Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тамбовская области, а также Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Москва и Севастополь.

В меньшей степени климатические риски касаются Астраханской, Владимирской, Калужской, Костромской, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также Дагестана и Чечни. В оставшихся 58 субъектах страны повышение температуры и засуха выражены слабо.

Согласно Национальному плану адаптации к изменениям климата, к отрицательным последствиям глобального потепления для России относятся риск для здоровья населения, повышение пожароопасности лесов, увеличение продолжительности засух в одних регионах и сильных дождей с наводнениями – в других. Кроме того, нарушение экологического равновесия ведет к распространению инфекционных заболеваний, повышению расхода электроэнергии на кондиционирование помещений.

Тем не менее есть и положительные моменты. Например, из-за роста температуры снижаются расходы на отопление в холодные сезоны, улучшается транспортная доступность северных морей, увеличивается площадь земель, пригодных для сельского хозяйства.

Ранее в США заявили, что глобальное потепление и уникальное географическое положение дадут России преимущество при освоении Арктики.

Уточнялось, что в настоящее время добыча минеральных ресурсов в регионе затруднена из-за тяжелых погодных условий, однако США следует "подготовиться" к тому, что со временем "аппетит" России в Арктике будет только увеличиваться.

