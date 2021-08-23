В США рассказали, почему России выгодно глобальное потепление

02:12
Фото: depositphotos/magann
Уникальное географическое положение даст России преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления. Такое мнение выразил военный специалист Калеб Ларсон в своей статье для The National Interest.
"Россия имеет уникальные возможности выиграть от надвигающегося потепления. В дополнение к морским маршрутам, которые не замерзают на протяжении длительного времени, Россия также получит доступ к минеральным ресурсам на своих удаленных северных территориях – как на суше, так и под водой", – говорится в материале.
Автор статьи указывает, что пока добыча минеральных ресурсов затруднена из-за тяжелых погодных условий.
"Экономическое и военное влияние на Арктику является первоочередной задачей для российского государства, и это желание, скорее всего, будет расти, а не уменьшаться с течением времени. Соединенные Штаты должны принять это к сведению", – добавил Ларсон.
Он также призвал США "подготовиться" к тому, что со временем "аппетит" России в Арктике будет только увеличиваться.
Ранее ученый Маркус Рекс заявил, что таяние арктических ледников свидетельствует о необратимости глобального потепления. К такому выводу исследователь пришел по итогам экспедиции на Северный полюс, которая продлилась 389 дней и в которой приняли участие 300 ученых из 20 стран мира.
Выяснилось, что весной 2020 года лед в Арктике таял быстрее, чем за все время наблюдений, кроме того, объем морского льда на Северном полюсе в летнее время уменьшился вдвое за последние несколько десятков лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: