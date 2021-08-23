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В мире

02:12

В США рассказали, почему России выгодно глобальное потепление

за рубежом

Фото: depositphotos/magann

Уникальное географическое положение даст России преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления. Такое мнение выразил военный специалист Калеб Ларсон в своей статье для The National Interest.

"Россия имеет уникальные возможности выиграть от надвигающегося потепления. В дополнение к морским маршрутам, которые не замерзают на протяжении длительного времени, Россия также получит доступ к минеральным ресурсам на своих удаленных северных территориях – как на суше, так и под водой", – говорится в материале.

Автор статьи указывает, что пока добыча минеральных ресурсов затруднена из-за тяжелых погодных условий.

"Экономическое и военное влияние на Арктику является первоочередной задачей для российского государства, и это желание, скорее всего, будет расти, а не уменьшаться с течением времени. Соединенные Штаты должны принять это к сведению", – добавил Ларсон.

Он также призвал США "подготовиться" к тому, что со временем "аппетит" России в Арктике будет только увеличиваться.

Ранее ученый Маркус Рекс заявил, что таяние арктических ледников свидетельствует о необратимости глобального потепления. К такому выводу исследователь пришел по итогам экспедиции на Северный полюс, которая продлилась 389 дней и в которой приняли участие 300 ученых из 20 стран мира.

Выяснилось, что весной 2020 года лед в Арктике таял быстрее, чем за все время наблюдений, кроме того, объем морского льда на Северном полюсе в летнее время уменьшился вдвое за последние несколько десятков лет.

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