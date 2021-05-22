В Японии заявили о необходимости помешать действиям России в Арктике

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Японские журналисты заявили, что их страна должна сдерживать действия России в Арктике. Редакционная статья опубликована в издании "Нихон кэйдзай".

По мнению авторов текста, нельзя допустить того, чтобы Россия установила выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути. Поведение Москвы в Японии сочли якобы агрессивным.

Для того чтобы Россия не смогла "приватизировать" данный путь, Японии необходимо участвовать в данном процессе, считают авторы материала.

"Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей", – говорится в статье.

Ранее российский посол в Копенгагене Владимир Барбин остро отреагировал на предложение усилить американское военное присутствие в Гренландии.

Барбин подчеркнул, что размещение сил США на острове будет сигнализировать о том, что Копенгаген отказывается нести долю ответственности за сохранение в Арктике низкого напряжения.

