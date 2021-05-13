Интенсивность мероприятий НАТО у границ РФ в Арктике возросла

18:12
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла. Такое заявление сделал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
"Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, чего, констатирую, практически этого не было со времен Второй мировой войны", – приводит слова Моисеева РИА Новости.
Он обратил внимание и на более продолжительное присутствие в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США. Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил НАТО возросла, а районы проведения приблизились к российским границам.
Командующий рассказал об увеличении интенсивности полетов американских самолетов в Арктике, подчеркнув, что в дополнение к вышесказанному подобные действия носят провокационный характер.
Ранее министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт заявил, что военно-морской флот Соединенных Штатов начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике. По его словам, это необходимо, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере".
Он также подчеркнул, что в ближайшие годы Штатам придется действовать в Арктике более настойчиво, чтобы оспорить российские и китайские "притязания".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: