Интенсивность мероприятий НАТО у границ РФ в Арктике возросла

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Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла. Такое заявление сделал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, чего, констатирую, практически этого не было со времен Второй мировой войны", – приводит слова Моисеева РИА Новости.

Он обратил внимание и на более продолжительное присутствие в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США. Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил НАТО возросла, а районы проведения приблизились к российским границам.

Командующий рассказал об увеличении интенсивности полетов американских самолетов в Арктике, подчеркнув, что в дополнение к вышесказанному подобные действия носят провокационный характер.

Ранее министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт заявил, что военно-морской флот Соединенных Штатов начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике. По его словам, это необходимо, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере".

Он также подчеркнул, что в ближайшие годы Штатам придется действовать в Арктике более настойчиво, чтобы оспорить российские и китайские "притязания".