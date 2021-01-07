ВМС США начнут патрулирование у границ России в Арктике

Фото: ТАСС/Пресс-служба Геологического института

Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, заявил министр ВМС Кеннет Брейтуэйт, слова которого приводит Breaking Defence.

По его словам, это необходимо, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере". Он также подчеркнул, что в ближайшие годы Штатам придется действовать в Арктике более настойчиво, чтобы оспорить российские и китайские "притязания".

"Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства", – заявил Брейтуэйт, комментируя вопрос о необходимости проводить у северного побережья России "операции по обеспечению свободы навигации".

Такую стратегию он считает смелой позицией, а также правом и обязанностью США как "доминирующей военно-морской силы в мире".

Главным преимуществом США в Арктике министр считает подводные лодки. При этом он подчеркнул, что американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, в то время как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США "не могут сравниться".

Ранее о том, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям.

Владимир Путин во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России" призвал вести хозяйственную деятельность в Арктике с минимизацией экологических рисков. По словам главы государства, природа на данной территории крайне уязвима.

Путин также считает, что для добычи полезных ископаемых северные территории очень важны, поэтому в ближайшие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой.