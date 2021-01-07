ВМС США начнут патрулирование у границ России в Арктике

09:22
Фото: ТАСС/Пресс-служба Геологического института
Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, заявил министр ВМС Кеннет Брейтуэйт, слова которого приводит Breaking Defence.
По его словам, это необходимо, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере". Он также подчеркнул, что в ближайшие годы Штатам придется действовать в Арктике более настойчиво, чтобы оспорить российские и китайские "притязания".
"Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства", – заявил Брейтуэйт, комментируя вопрос о необходимости проводить у северного побережья России "операции по обеспечению свободы навигации".
Такую стратегию он считает смелой позицией, а также правом и обязанностью США как "доминирующей военно-морской силы в мире".
Главным преимуществом США в Арктике министр считает подводные лодки. При этом он подчеркнул, что американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, в то время как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США "не могут сравниться".
Ранее о том, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям.
Владимир Путин во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России" призвал вести хозяйственную деятельность в Арктике с минимизацией экологических рисков. По словам главы государства, природа на данной территории крайне уязвима.
Путин также считает, что для добычи полезных ископаемых северные территории очень важны, поэтому в ближайшие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: