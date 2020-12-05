Путин призвал минимизировать риски при работе в Арктике

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России" призвал вести хозяйственную деятельность в Арктике с минимизацией экологических рисков. По словам главы государства, природа на данной территории крайне уязвима.

Путин также считает, что для добычи полезных ископаемых северные территории очень важны, поэтому в ближайшие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой.

"Хозяйственная деятельность должна быть подстроена под особенности Арктики, чтобы не навредить ее уязвимой природе", – отметил президент.

Ранее в ходе данной встречи Владимир Путин заявил, что лучшие качества россиян обеспечивают стране морально-этическое лидерство. Он отметил, что в момент трудностей россияне действуют сообща, несмотря на политические убеждения или иные различия. Он также добавил, что в 2020 году граждане страны все чаще проявляют внимание к родным и близким, помогают незнакомцам и сильнее ценят жизнь.