Путин назвал лучшие качества россиян основой морально-этического лидерства РФ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что лучшие качества россиян обеспечивают стране морально-этическое лидерство. Об этом президент заявил на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020", передает РИА Новости.
"Сердечная щедрость, великодушие и милосердие для нас норма жизни, это то, что никогда не отнять, суть нашего характера, культуры и традиций, это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас", – заявил глава государства.
Путин отметил, что в момент трудностей россияне действуют сообща, несмотря на политические убеждения или иные различия. Он также отметил, что в 2020 году граждане страны все чаще проявляют внимание к родным и близким, помогают незнакомцам и сильнее ценят жизнь.
Президент России поблагодарил добровольцев "за неравнодушие и искренность, за то, что каждый день они делают жизнь граждан лучше" и пообещал, что власти страны будут создавать все необходимые условия для труда волонтеров.
Жители Москвы могут стать волонтерами в благотворительных проектах, реализуемых столичными НКО, даже не выходя из дома. Для этого в столице запущены несколько специализированных дистанционных сервисов.
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