В Минобрнауки оценили создание платформы по добровольчеству для вузов

12:15
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в РФ необходимо создать общую межвузовскую платформу по добровольчеству. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я думаю, мы обязательно должны создать такую большую платформу с тем, чтобы помогать всем университетом лучшие практики внедрять", – заявил специалист во время онлайн-марафона "МыВместе" ко Дню добровольца.
По словам Фалькова, в период пандемии стала очевидна необходимость включать вузы в региональную повестку и реализовывать "третью миссию" университета. Министр подчеркнул, что этот процесс позволит сделать учреждения более привлекательными для абитуриентов.
Глава Минобрнауки также призвал ректоров уточнить, сколько волонтеров есть в вузах и по каким направлениям, а также оказать им необходимое содействие.
Ранее москвичам рассказали, как стать волонтерами в благотворительных проектах, реализуемых столичными НКО. Помочь людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, а также детям, находящимся на лечении в больнице, можно даже удаленно.
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