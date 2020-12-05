В Минобрнауки оценили создание платформы по добровольчеству для вузов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в РФ необходимо создать общую межвузовскую платформу по добровольчеству. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, мы обязательно должны создать такую большую платформу с тем, чтобы помогать всем университетом лучшие практики внедрять", – заявил специалист во время онлайн-марафона "МыВместе" ко Дню добровольца.

По словам Фалькова, в период пандемии стала очевидна необходимость включать вузы в региональную повестку и реализовывать "третью миссию" университета. Министр подчеркнул, что этот процесс позволит сделать учреждения более привлекательными для абитуриентов.

Глава Минобрнауки также призвал ректоров уточнить, сколько волонтеров есть в вузах и по каким направлениям, а также оказать им необходимое содействие.

Ранее москвичам рассказали, как стать волонтерами в благотворительных проектах, реализуемых столичными НКО. Помочь людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, а также детям, находящимся на лечении в больнице, можно даже удаленно.

