Тематический "Единый" билет ко Дню волонтера появится в метро 5 декабря

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический "Единый" билет ко Дню волонтера поступит в кассы столичного метро в субботу, 5 декабря, сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.

Тираж составит полмиллиона экземпляров. Приобрести их можно будет в кассах станций Кольцевой линии.

Также 5 декабря на Смоленском метромосту и на экранах в метро появятся поздравления и благодарности волонтерам.

Ранее сообщалось, что виртуальная карта "Тройка" будет доступна для пользователей смартфонов Apple. Она будет работать через кошелек Apple Pay. Вскоре оплачивать проезд через смартфон смогут и пользователи Android.