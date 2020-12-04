Одобрен проект планировки территории для участка Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории для участка новой Бирюлевской линии метро, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, протяженность участка Бирюлевской линии метро составит 20,7 километра. На нем разместятся 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье", "Бирюлево".

Бочкарев отметил, что сейчас решается вопрос увязки Бирюлевской линии с действующими станциями метро. Речь идет о соединении транспортной ветки с территорией завода имени Лихачева и районом Царицыно.

Отмечается, что новая линия метро пройдет через семь районов столицы. В настоящее время она находится на стадии проектирования. Названия станций могут быть изменены.

Ранее первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов сообщил, что отдельные участки Бирюлевской линии метро будут проходить под землей на глубине 30 метров.

Он отметил, что подземные тоннели будут прокладывать в местах, где расположены жилые кварталы. По словам Кузнецова, это обусловлено тем, чтобы столичные жители не испытывали дискомфорта в связи со строительством метро.

Решение о строительстве Бирюлевской линии было принято в 2018 году. Изначальный проект предусматривал строительство шести станций метро от станции "ЗИЛ" до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Впоследствии было принято решение о создании 10 остановочных пунктов на линии.

В сентябре 2019 года началась разработка проекта Бирюлевской линии. Предполагалось, что она позволит улучшить транспортное обслуживание 840 тысяч жителей и 470 тысяч работающих в районах Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Южное Бутово, ТиНАО.