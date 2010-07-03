Проект Бирюлевской линии метро разработают в столице

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение о подготовке проекта планировки Бирюлевской линии метро – от строящейся станции "Кленовый бульвар" БКЛ через районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное в сторону ТиНАО.
По предварительным расчетам, протяженность новой ветки подземки составит 25 километров с девятью станциями. Строительство линии позволит улучшить транспортное обслуживание 840 тысяч жителей и 470 тысяч работающих в районах Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Южное Бутово, ТиНАО. Также удастся снизить нагрузку на серую и зеленую ветки метро, сократить интенсивность движения автомобилей по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию.
Не исключается, что в перспективе будет создана новая диаметральная линия метро, соединяющая поселение Рязановское, южные районы города, территорию ЗИЛ, ММДЦ "Москва-Сити", северо-западные районы города и развивающуюся территорию Рублево-Архангельское.
С 2011 года в Москве было построено 155 километров линий метро, а также 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.
На Калининской линии ввели в эксплуатацию участок от "Новогиреева" до "Новокосина" (одна станция), на Солнцевской линии – участки от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций) и от "Раменок" до "Рассказовки" (семь станций).
На Сокольнической линии открыто движение по участку от "Юго-Западной" до "Саларьево" (три станции), а также от "Саларьева" до "Коммунарки" (четыре станции). На Некрасовской линии ввели участок "Косино" – "Некрасовка" (четыре станции).
Бирюлевскую линию метро начнут строить после 2025 года
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