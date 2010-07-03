Строители демонтировали облицовку на станции метро "Каховская"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Строители демонтировали облицовку стен, колонн и гранитных полов платформы на станции метро "Каховская", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сейчас там начали разбирать плиты платформы и верхнего строения пути в тупиках на станции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Модернизацию Каховской ветки проводят, чтобы включить ее в состав Большой кольцевой линии. По словам заммэра, во время реконструкции предстоит модернизировать всю инфраструктуру станций, заменить инженерные коммуникации, облицовку и конструкции верхнего строения пути.

Работы на станциях "Варшавская" и "Каширская", в отличие от "Каховской", пройдут в два этапа. Пассажирское движение приостанавливать не будут. Гендиректор "Мосинжпроекта" Марс Газизуллин уточнил, что там организуют челночное движение поезда по одному пути, а на втором в это время будут проводиться необходимые работы.

Станцию метро "Каховская" закрыли на реконструкцию 30 марта. Доехать до ближайшей станции подземки – "Варшавской" – можно на бесплатных автобусах Т60к и троллейбусах № 60 и 72.

В состав южного участка БКЛ, к которому присоединят Каховскую линию, войдут станции "Зюзино", "Воронцовская" и "Улица Новаторов". Южный участок заработает в 2022 году. Еще три станции откроют в составе юго-западного участка: "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе".

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.

С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов". Кольцо разгрузит центральные станции подземки на 20%.