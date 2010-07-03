Завершилась проходка перегонного тоннеля от "Воронцовской" до "Улицы Новаторов" БКЛ

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Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля от станции "Воронцовская" до станции "Улица Новаторов" БКЛ метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, слова которого приводятся в сообщении, строительство тоннеля вели в сложных гидрогеологических условиях, а также среди плотной городской застройки под улично-дорожной сетью.

"Тем не менее проходка участка завершена за восемь месяцев", – подчеркнул Хуснуллин.

Генеральный директор Мосинжпроекта Марс Газизуллин сообщил, что длина построенного участка составляет около 1,3 километра.

Ранее сообщалось, что между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершилась проходка правого перегонного тоннеля. Строительство данного объекта проходило в несколько этапов. На первом этапе производилась проходка двух тоннелей от "Нижегородской" до камеры съезда.



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Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.

