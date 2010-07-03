Завершилась проходка перегонного тоннеля между "Нижегородской" и "Авиамоторной" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил Стройкомплекс со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Проходка велась в сложных гидрогеологических условиях на глубине около 22 метров под промышленной и транспортной инфраструктурой района Лефортово, под железнодорожными путями Казанского направления Московской железной дороги и над действующей станцией "Авиамоторная", – цитирует слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Он рассказал, что строительство данного объекта проходило в несколько этапов. На первом этапе производилась проходка двух тоннелей от "Нижегородской" до камеры съезда. Возведение этого участка завершилось в сентябре 2018 года.

Хуснуллин также добавил, что на данном участке появится транспортно-пересадочный узел "Мичуринский проспект". В строительстве объекта будет принимать участие китайская компания CRCC. Она уже принимает активное участие в строительстве юго-западного участка БКЛ.

Ранее сообщалось, что на Некрасовской линии возведут семь ТПУ метро: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Лермонтовский проспект" ("Косино"), "Юго-Восточная", "Рязанская" ("Нижегородская") и "Авиамоторная".

