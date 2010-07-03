Семь ТПУ возведут на Некрасовской линии метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Семь транспортно-пересадочных узлов возведут на Некрасовской линии метрополитена. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.
Отмечается, что на базе новой станции метро "Некрасовка" будет создан крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Он будет включать станцию "Некрасовка", подземные переходы, физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом и бассейном, а также для наземного городского транспорта обустроят перроны посадки и высадки.
Также на Некрасовской линии возведут семь ТПУ: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Лермонтовский проспект" ("Косино"), "Юго-Восточная", "Рязанская" ("Нижегородская") и "Авиамоторная".
3 июня 2019 года Сергей Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Некрасовка". Он рассказал, что строительство остальных станций данной ветки идет полным ходом и выразил надежду, что меньше года осталось до полного запуска Некрасовской линии.
Розовая ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.
Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день. Некрасовская линия выступит дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии подземки.
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