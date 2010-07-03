Маршруты наземного транспорта изменятся после запуска Некрасовской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После открытия станций Некрасовской линии метро изменится ряд маршрутов наземного транспорта на востоке и юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Изменения затронут пять районов – Некрасовку, Выхино-Жулебино, Новокосино, Вешняки и Косино-Ухтомский. По новым маршрутам наземный транспорт начнет курсировать на следующий день после запуска метро. За загруженностью маршрута будут следить специалисты транспортного комплекса.

Ранее сообщалось, что участок Некрасовской линии столичного метрополитена от "Некрасовки" до "Косино" планируют открыть для пассажиров в первых числах июня.

Ветка будет проходить от улицы Нижегородской до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность составит более 17 километров.

На линии расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

