Поезда на Некрасовской линии будут ходить с интервалом в 6 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиров столичного метро будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он уточнил, что в подземке будут развешаны информационные плакаты, а в мобильном приложении метро будут приходить уведомления.

"Как только Некрасовская линия откроется, то мы сразу же в этот час приступим к информированию. Во-первых, во всех электронных и мобильных приложениях мы дадим push-уведомления, а "Яндекс.Метро" в момент открытия также выпустит свои уведомления. Также информирование пройдет на станциях метрополитена", – цитирует его РИА Новости.

Лапытов рассказал, что на новой ветке будут курсировать поезда "Москва" нового поколения. Сперва они будут ходить в пиковые часы с интервалом 6 минут, но после ввода всей линии интервалы еще снизятся.

Также Лапытов предупредил, что после открытия участка Некрасовской линии пассажиропоток на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличится. Особенно это будет заметно на станции "Лермонтовский проспект", потому что туда приедут пассажиры из "Некрасовки", уточнил он.

Ранее сообщалось, что участок Некрасовской линии столичного метрополитена от "Некрасовки" до "Косино" планируют открыть для пассажиров в первых числах июня.

Второй участок – от "Косино" до "Нижегородской" – является сложным. Там впервые в истории метрополитена соединят шестиметровые тоннели с десятиметровыми. Следующий участок – от "Нижегородской" до "Лефортово" – находится в высокой степени готовности. Работу над ним завершат к концу текущего года.

Ветка будет проходить от улицы Нижегородской до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность составит более 17 километров.

На линии расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".