Работы по продлению красной ветки метро могут начать в конце года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Работы по продлению Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Коммунарка" до станции "Потапово" могут начать в конце текущего года, сообщил первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов.
По его словам, на сегодняшний день проходит конкурс на выполнение подрядных работ.
"Я надеюсь, со следующего года, а, может быть в конце этого года мы начнем активные работы", – приводит слова Аксенова Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что электродепо "Столбово", которое будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт поездов Сокольнической линии, планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году.
В планах также строительство ТПУ "Столбово". Площадь ТПУ составит около 300 тысяч квадратных метров. В его составе две станции метро, автомобильная развязка и многофункциональный комплекс с подземным паркингом, автостанция, разворотная площадка для автобусов, стоянка такси. Ожидаемый пассажиропоток узла – 370 тысяч человек в сутки.
"Москва в цифрах": метро в ТиНАО
2018 год стал рекордным для столичного метро. Было открыто 17 новых станций. Единовременно запустили сразу 7 станций – от "Раменок" до "Рассказовки".
Был запущен первый отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) – от "Делового центра" до "Петровского парка", а в самом конце года на БКЛ заработала станция "Савеловская".
Кроме того, движение запустили по северному участку Люблинско-Дмитровской линии – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Открылась станция "Беломорская" зеленой ветки.
К 2023 году планируют завершить основные работы на БКЛ, запустить несколько Московских центральных диаметров и открыть основные транспортно-пересадочные узлы.
Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и 7 депо.
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