ТПУ "Столбово" планируют построить к середине 2022 года

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Столбово" в поселении Сосенское в ТиНАО планируют построить в 2022 году, сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.
Площадь ТПУ составит около 300 тысяч квадратных метров. В его составе две станции метро, автомобильная развязка и многофункциональный комплекс с подземным паркингом, автостанция, разворотная площадка для автобусов, стоянка такси. Ожидаемый пассажиропоток узла – 370 тысяч человек в сутки.
"ТПУ "Столбово" планируется разместить на базе одноименных станций Сокольнической и Коммунарской линий метро на пересечении новой автомобильной дороги, по которой через административно-деловой центр "Коммунарка" можно будет проехать от МКАД в аэропорт Остафьево, и строящейся трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", – цитирует Агентство "Москва" представителя компании "Мосинжпроект" Альберта Суниева.
Ранее сообщалось, что электродепо "Столбово" в ТиНАО, которое будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт поездов Сокольнической линии, планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году.
ТПУ "Столбово" и "Сосенки" в Москве
14 января Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро от Саларьева до Коммунарки. Общая протяженность участка красной ветки равна 12 километрам. Впервые значительная часть новой линии проходит в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Новшеством также станет совмещенный автомобильный и метротоннель длиной 1,9 километра на пересечении нового участка с Калужским шоссе.
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