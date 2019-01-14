Собянин провел технический пуск линии метро от Саларьево до Коммунарки

Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро от Саларьева до Коммунарки.
"Основные работы завершены еще на четырех станциях метрополитена. Это серьезным образом улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей ТиНАО, разгрузит Солнцевскую ветку метро, дороги Киевского направления, "Калужку", – сказал мэр.
Он также отметил, что запланированы работы по продлению данного участка – строительство еще одной станции.
Общая протяженность участка красной ветки метро от Саларьева до Коммунарки равна 12 километрам. Впервые значительная часть новой линии проходит в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Новшеством также станет совмещенный автомобильный и метротоннель длиной 1,9 километра на пересечении нового участка с Калужским шоссе. Ширина тоннеля в некоторых местах превышает 90 метров, что делает его уникальным, пояснили специалисты.
На новом участке Сокольнической линии метро откроют четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Наземная станция "Филатов Луг" расположена у примыкания автодороги Мосрентген – Знаменки к магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Особенность архитектурного облика станции – серповидные панорамные проемы со светопрозрачным остеклением на всю длину платформы. В отделке использовали естественный и искусственный камень, стекло и крашеный металл.
Станция "Прокшино" – также наземная. Она располагается у одноименной деревни. "Ольховая" – подземная станция мелкого заложения в центре административно-делового центра "Коммунарка". Ее необычное пространственное решение связано с тем, что станция находится между двумя транспортными тоннелями автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Согласно проекту, внешние несущие стены подземной части станции "поворачивают" вслед за автодорожным тоннелем. Четвертая на новом участке – подземная станция мелкого заложения "Коммунарка" ("Столбово"). Ее главным декоративным элементом станет светильник-решетка, которая пройдет по оси станции на всем протяжении платформы и кассового зала.
Все новые станции оборудуют лифтами для маломобильных граждан. На перехватывающих парковках поблизости создадут 4,2 тысячи машино-мест. Кроме того, с открытием этого участка красной ветки скорректируют маршруты наземного транспорта для подвоза пассажиров к новым станциям метро.
Продление Сокольнической линии метро в Коммунарку должно сократит время поездок жителей ТиНАО по городу до 1 часа в день. Это также позволит улучшить транспортную инфраструктуру поселений Московский и Сосенское, обеспечить безопасный переход через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и улучшить экологическую ситуацию в ТиНАО.
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