Собянин провел технический пуск линии метро от Саларьево до Коммунарки

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Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро от Саларьева до Коммунарки.

"Основные работы завершены еще на четырех станциях метрополитена. Это серьезным образом улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей ТиНАО, разгрузит Солнцевскую ветку метро, дороги Киевского направления, "Калужку", – сказал мэр.

Он также отметил, что запланированы работы по продлению данного участка – строительство еще одной станции.

Общая протяженность участка красной ветки метро от Саларьева до Коммунарки равна 12 километрам. Впервые значительная часть новой линии проходит в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Новшеством также станет совмещенный автомобильный и метротоннель длиной 1,9 километра на пересечении нового участка с Калужским шоссе. Ширина тоннеля в некоторых местах превышает 90 метров, что делает его уникальным, пояснили специалисты.

На новом участке Сокольнической линии метро откроют четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Наземная станция "Филатов Луг" расположена у примыкания автодороги Мосрентген – Знаменки к магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Особенность архитектурного облика станции – серповидные панорамные проемы со светопрозрачным остеклением на всю длину платформы. В отделке использовали естественный и искусственный камень, стекло и крашеный металл.

Станция "Прокшино" – также наземная. Она располагается у одноименной деревни. "Ольховая" – подземная станция мелкого заложения в центре административно-делового центра "Коммунарка". Ее необычное пространственное решение связано с тем, что станция находится между двумя транспортными тоннелями автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Согласно проекту, внешние несущие стены подземной части станции "поворачивают" вслед за автодорожным тоннелем. Четвертая на новом участке – подземная станция мелкого заложения "Коммунарка" ("Столбово"). Ее главным декоративным элементом станет светильник-решетка, которая пройдет по оси станции на всем протяжении платформы и кассового зала.

Все новые станции оборудуют лифтами для маломобильных граждан. На перехватывающих парковках поблизости создадут 4,2 тысячи машино-мест. Кроме того, с открытием этого участка красной ветки скорректируют маршруты наземного транспорта для подвоза пассажиров к новым станциям метро.

Продление Сокольнической линии метро в Коммунарку должно сократит время поездок жителей ТиНАО по городу до 1 часа в день. Это также позволит улучшить транспортную инфраструктуру поселений Московский и Сосенское, обеспечить безопасный переход через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и улучшить экологическую ситуацию в ТиНАО.