Электродепо "Столбово" в ТиНАО сдадут в эксплуатацию в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электродепо "Столбово" в ТиНАО, которое будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт поездов Сокольнической линии, планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже в этом году планируется начать возведение нового электродепо для поездов Сокольнической ветки метро в районе Столбово. Сдать в эксплуатацию новый объект предполагается в 2021 году", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Хуснуллин отметил, что строительство связано с тем, что растущая протяженность сети метро требует дополнительных депо для обслуживания поездов. Заммэра добавил, что всего за восемь лет в Москве построили восемь депо, которые обеспечили городу свыше 7 тысяч новых рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новый участок Сокольнической линии метро в ТиНАО откроется для пассажиров в мае 2019 года. По его словам, прокладка инженерных коммуникаций на данном участке должна быть завершена в течение нескольких месяцев.

На новом участке Сокольнической линии метро откроют четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Продление Сокольнической линии метро в Коммунарку должно сократит время поездок жителей ТиНАО по городу до 1 часа в день. Это также позволит улучшить транспортную инфраструктуру поселений Московский и Сосенское, обеспечить безопасный переход через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и улучшить экологическую ситуацию в ТиНАО.