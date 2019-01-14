Метро в Коммунарку придет в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый участок Сокольнической линии метро в ТиНАО откроется для пассажиров к началу лета. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе технического пуска на участке от станции "Филатов Луг" до станции "Коммунарка".

"В мае месяце будет запущена для пассажиров", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Прокладка инженерных коммуникаций на данном участке должна быть завершена в течение нескольких месяцев.

На новом участке Сокольнической линии метро откроют четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Продление Сокольнической линии метро в Коммунарку должно сократить время поездок жителей ТиНАО по городу до 1 часа в день. Это также позволит улучшить транспортную инфраструктуру поселений Московский и Сосенское, обеспечить безопасный переход через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и улучшить экологическую ситуацию в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке также построят подъезды к станциям "Ольховая" и "Столбово". Протяженность новых дорог, в том числе и на Фитаревской улице, составит 3,5 километра. Возле станции "Ольховой" появится временная разворотная площадка для общественного транспорта.

К концу 2019 года столичные власти планируют завершить строительство 16 новых станций Московского метрополитена. Новые участки собираются открыть на Сокольнической, Замоскворецкой, Некрасовской и Большой кольцевой линии метро. Кроме того, могут утвердить проект продления "красной ветки" метро до станции "Новомосковская".