Четыре станции красной ветки метро откроются до конца июня

Проектная готовность Сокольнической линии от станции "Саларьево" до станции "Коммунарка" составляет 95-98 процентов.
"Эти станции расположены в створе новой трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Мы планируем, что новый участок красной линии метро откроется до июня", – цитирует Агентство "Москва" заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Рядом с каждой станцией ведется работа по благоустройству территорий.
Уже разрабатывается проект продления линии до деревни Потапово. Для этого необходимо будет построить депо для ремонта и обслуживания поездов.
"В ближайшие два-три года мы весь объем работ выполним", – отметил Хуснуллин. Также, по его словам, участок Коммунарской линии от станции "Севастопольский проспект" до "Коммунарки" планируется построить к 2023 году.
Самая старая линия Московского метрополитена – Сокольническая – вышла за пределы МКАД в 2016 году. Новый участок красной линии метро планируют запустить в мае. Это позволит жителям ТиНАО экономить на поездках до одного часа в день. Протяженность нового участка – 12 километров. Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево – Варшавское шоссе.
Строительство станций метро за пределами МКАД
Ранее сообщалось, что проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка могут завершить в 2019 году. Новая радиальная линия метро свяжет ТиНАО с районом Некрасовка. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, а далее – вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка составит 17,5 километра.
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