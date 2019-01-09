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04:24

Проектирование участка метро от станции "Столбово" до Троицка завершат до конца года

город строительство транспорт метро

04:24

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка завершат в 2019 году. Об этом заявил первый заместитель директора по производственным вопросам Института Генплана Москвы Олег Григорьев, передает Агентство "Москва".

Григорьев сообщил, что в зависимости от итоговой протяженности самой линии будет от 5 до 7 станций.

Линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД. Далее вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность данного отрезка – 17,5 км.

От станции "Столбово" линия пойдет в Троицк. В настоящий момент рассматривается 2 варианта продления маршрута.

Согласно первому, линия пройдет вдоль Калужского шоссе по территории поселения Десеновское в Троицк. В этом случае будет создано 5 новых станций, а протяженность участка составит 13 км.

Второй вариант предполагает прохождение линии с северо-западной стороны Калужского шоссе. Этот вариант включает в себя 6 станций метро, протяженность участка – 15 км.

Ранее сообщалось, что 2018 год стал рекордным для столичного метро. Было открыто 17 новых станций. Единовременно запустили сразу 7 станций – от "Раменок" до "Рассказовки".

Был запущен первый отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) – от "Делового центра" до "Петровского парка", а в самом конце года на БКЛ заработала станция "Савеловская".

Кроме того, движение запустили по северному участку Люблинско-Дмитровской линии – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Открылась станция "Беломорская" зеленой ветки.

К 2023 году планируют завершить основные работы на БКЛ, запустить несколько Московских центральных диаметров и открыть основные транспортно-пересадочные узлы.

Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и 7 депо.

город строительство транспорт метро

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