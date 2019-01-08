Ушедший год стал рекордным для столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В 2018 году столичные метростроевцы поставили несколько рекордов. За прошедший год было открыто 17 новых станций, а также запустили сразу семь станций – от "Раменок" до "Рассказовки".
Был запущен первый отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) – от "Делового центра" до "Петровского парка", а в самом конце года на БКЛ заработала станция "Савеловская".
Также движение запустили по северному участку Люблинско-Дмитровской линии – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", открылась станция "Беломорская" зеленой ветки.
Кроме того, к 2023 году планируют завершить основные работы на БКЛ, запустить несколько Московских центральных диаметров и открыть основные транспортно-пересадочные узлы.
Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.
С учетом центральных диаметров, подземного метро и МЦК в системе метрополитена окажется около тысячи километров путей.
БКЛ после открытия может стать самой длинной кольцевой линией в мире. Ее протяженность составит 70 километров.
Также планируется продлить Люблинско-Дмитровскую, Сокольническую, Солнцевскую, Арбатско-Покровскую линии.
Москвичи ждут начала движения по Некрасовской линии, которая протянется от Некрасовки до станции "Нижегородская". Со станции "Косино" розовой ветки можно будет сделать пересадку на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.
Уже завершили строительство участка "Некрасовка" – "Лукмановская" – "Улица Дмитриевского" – "Косино". На данный момент там ведут пусконаладочные работы, монтируется оборудование.
В наступившем году предполагается также запустить участок БКЛ "Нижегородская" – "Авиамоторная" – "Лефортово".
Ранее сообщалось, что движение по участку Некрасовской линии от "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в марте-апреле 2019 года.
Полностью сдать Некрасовскую линию планируется в конце декабря текущего года.
Протяженность линии составит более 17 километров. Она пройдет от Нижегородской улицы до Некрасовки через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.
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