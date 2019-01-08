Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:35

Ушедший год стал рекордным для столичного метро

город строительство транспорт метро

13:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2018 году столичные метростроевцы поставили несколько рекордов. За прошедший год было открыто 17 новых станций, а также запустили сразу семь станций – от "Раменок" до "Рассказовки".

Был запущен первый отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) – от "Делового центра" до "Петровского парка", а в самом конце года на БКЛ заработала станция "Савеловская".

Также движение запустили по северному участку Люблинско-Дмитровской линии – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", открылась станция "Беломорская" зеленой ветки.

Кроме того, к 2023 году планируют завершить основные работы на БКЛ, запустить несколько Московских центральных диаметров и открыть основные транспортно-пересадочные узлы.

Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.

С учетом центральных диаметров, подземного метро и МЦК в системе метрополитена окажется около тысячи километров путей.

БКЛ после открытия может стать самой длинной кольцевой линией в мире. Ее протяженность составит 70 километров.

Также планируется продлить Люблинско-Дмитровскую, Сокольническую, Солнцевскую, Арбатско-Покровскую линии.

Москвичи ждут начала движения по Некрасовской линии, которая протянется от Некрасовки до станции "Нижегородская". Со станции "Косино" розовой ветки можно будет сделать пересадку на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Уже завершили строительство участка "Некрасовка" – "Лукмановская" – "Улица Дмитриевского" – "Косино". На данный момент там ведут пусконаладочные работы, монтируется оборудование.

В наступившем году предполагается также запустить участок БКЛ "Нижегородская" – "Авиамоторная" – "Лефортово".

Ранее сообщалось, что движение по участку Некрасовской линии от "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в марте-апреле 2019 года.

Полностью сдать Некрасовскую линию планируется в конце декабря текущего года.

Протяженность линии составит более 17 километров. Она пройдет от Нижегородской улицы до Некрасовки через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.

город строительство транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика