Ушедший год стал рекордным для столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2018 году столичные метростроевцы поставили несколько рекордов. За прошедший год было открыто 17 новых станций, а также запустили сразу семь станций – от "Раменок" до "Рассказовки".

Был запущен первый отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) – от "Делового центра" до "Петровского парка", а в самом конце года на БКЛ заработала станция "Савеловская".

Также движение запустили по северному участку Люблинско-Дмитровской линии – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", открылась станция "Беломорская" зеленой ветки.

Кроме того, к 2023 году планируют завершить основные работы на БКЛ, запустить несколько Московских центральных диаметров и открыть основные транспортно-пересадочные узлы.

Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.

С учетом центральных диаметров, подземного метро и МЦК в системе метрополитена окажется около тысячи километров путей.

БКЛ после открытия может стать самой длинной кольцевой линией в мире. Ее протяженность составит 70 километров.

Также планируется продлить Люблинско-Дмитровскую, Сокольническую, Солнцевскую, Арбатско-Покровскую линии.

Москвичи ждут начала движения по Некрасовской линии, которая протянется от Некрасовки до станции "Нижегородская". Со станции "Косино" розовой ветки можно будет сделать пересадку на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Уже завершили строительство участка "Некрасовка" – "Лукмановская" – "Улица Дмитриевского" – "Косино". На данный момент там ведут пусконаладочные работы, монтируется оборудование.

В наступившем году предполагается также запустить участок БКЛ "Нижегородская" – "Авиамоторная" – "Лефортово".

Ранее сообщалось, что движение по участку Некрасовской линии от "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в марте-апреле 2019 года.

Полностью сдать Некрасовскую линию планируется в конце декабря текущего года.

Протяженность линии составит более 17 километров. Она пройдет от Нижегородской улицы до Некрасовки через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.