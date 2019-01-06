Стали известны сроки открытия "розовой" ветки метро

Фото: depositphotos/aleoks

Движение по участку Некрасовской линии столичного метро от "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в марте-апреле 2019 года, передает Агентство "Москва".

Полностью сдать Некрасовскую линию планируется в конце декабря 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Протяженность Некрасовской линии составит более 17 километров. Она пройдет от Нижегородской улицы до Некрасовки через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.

В состав "розовой" ветки войдут восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

При этом на "Нижегородской" будет осуществляться пересадка на Большую кольцевую линию (БКЛ), станцию "Нижегородская" Московского центрального кольца (МЦК) и платформу "Карачарово" Московской железной дороги (МЖД).

Станция "Косино" соединится с "Лермонтовским проспектом" Таганско-Краснопресненской линии метро.

Ранее сообщалось, что работы по строительству северо-западного и северо-восточного участков БКЛ метро могут завершиться в 2021 году. Протяженность Большой кольцевой линии метро составит около 70 километров.

На ней расположится 31 станция. Первый участок ветки − от "Петровского парка" до "Делового центра" − открылся в феврале 2018 года.