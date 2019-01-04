Движение от станции метро "Саларьево" до "Столбово" откроют в апреле-мае

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Движение по участку Сокольнической ветки столичного метрополитена от станции "Саларьево" до "Столбово" откроют в апреле-мае.

Как сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, в эксплуатацию введут 12 километров путей.

На них будет размещено четыре станции: "Столбово", "Прокшино", "Филатов луг" и "Ольховая", передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что поезда "Москва-2019" с новыми QHD-экранами и мягкими гигиеническими креслами появятся в метро в январе-марте 2019 года.