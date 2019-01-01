Проект объединения монорельса с трамвайной сетью планируют подготовить до июля

Московские власти могут подготовить проект объединения линии столичного монорельса с трамвайной сетью до июля 2019 года. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что демонтировать линию монорельса не планируется, так как объект является историческим наследием, передает Агентство "Москва".
Хуснуллин отметил, что на данный момент рассматривается возможность, как увязать существующую трамвайную сеть с монорельсом.
"Я думаю, что мы в I полугодии 2019 года окончательно продумаем проект планировки, как монорельс будет связан с трамвайной сетью", – отметил он.
В июне 2017 года градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с подготовкой проекта реконструкции монорельса. По проекту, будет продлена трамвайная линия, проходящая по улице Академика Королева, до Краснопресненской трамвайной сети.
В октябре 2018 года власти Москвы заявили, что рассматривают вариант запуска трамваев на монорельсе.
Линия монорельса, которая является единственной в Москве, была открыта в ноябре 2004 года в Северо-Восточном административном округе. Она соединяет между собой станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ". Длина линии монорельса составляет около пяти километров.
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