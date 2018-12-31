Красную ветку метро планируют продлить до станции "Новомосковская"

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Сокольническую линию метро планируют продолжить от станции "Столбово" до станции "Новомосковская". Данный проект может быть утвержден уже в I квартале 2019 года, передает Агентство "Москва".

Проект планировки разрабатывает Институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Она сообщила, что участок от строящейся станции "Столбово" до проектируемой станции "Новомосковская" предусматривается проложить от тупиков за станцией "Столбово" до улицы Потаповская Роща. Протяженность нового участка линии метрополитена составит два с половиной километра.

Отмечается, что для техобслуживания и ремонта составов необходимо строительство электродепо площадью 15,3 га.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни закрытие станций в столичной подземке ожидается сразу на двух линиях.

С 4 по 8 января закроют станции Таганско-Краснопресненской линии "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Поезда фиолетовой ветки будут двигаться от "Выхино" до "Планерной".

На время закрытия станций "Мосгортранс" пустит компенсационные автобусы. Они свяжут станции "Котельники" и "Выхино" с остановками у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино" и будут работать с 5 часов утра до 2 часов ночи.

В рождественскую ночь работу маршрута продлят до 3 часов ночи. Интервал движения составит около минуты.

Со 2 по 5 января будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до "Щелковской". С 6 по 8 января закроется участок от "Партизанской" до "Щелковской".

Обычная работа метро возобновится в среду, 9 января, в 5:30 утра.